Кишечная инфекция в Лиепае: число заболевших перевалило за 80

Заболевшие ели в ресторане Baltic Restaurants Latvia, расположенном на территории предприятия Lauma Fabrics.

Арая рассказала, что эпидемиологи опросили работников и связались с теми, кто заболел и остался дома. О болезни информированы также семейные врачи в Лиепае.

О причинах заболевания можно будет судить только после получения результатов анализов, сказала Арая. Согласно одной из версий, причиной болезни мог стать прием пищи в заведении общественного питания.

Поскольку заведение общепита на ул. Зиемелю оказывает услуги и другим жителям города, SPKC обращает внимание лиепайчан, что в случае появления симптомов острой кишечной инфекции (рвота, понос, повышение температуры, боль в животе) нужно обращаться к семейному врачу, и, если человек ел в Baltic Restaurants Latvia, известить об этом врача.

Также SPKC просит врачей немедленно сообщать о случаях заболевания.

В Baltic Restaurants Latvia сообщили, что после проверок Продольственно-ветеринарная служба (PVD) разрешила возобновить работу, так как никаких серьезных нарушений не выявила. Работники предприятия не заболели.

Тем не менее Baltic Restaurants Latvia приняло решение не открывать ресторан, чтобы максимально предотвратить дальнейшее распространение вируса и провести дезинфекцию помещений. Решение о возобновлении работы будет принято в пятницу.