Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет удача в 2020 году

Близнецы

По прогнозу астролога, для Близнецов грядущий год будет легким и непринужденным. Павел Глоба рекомендует представителям этого знака Зодиака раскрыть себя в сфере самообразования и творчества.

Весь год Близнецам будет сопутствовать удача в деньгах, а летом их ожидает значимое событие - свадьба, рождение ребенка, переезд или выгодная сделка.

Астролог рекомендует Близнецам через совершенствование себя шаг за шагом делать свою жизнь лучше.

Рак

Наступающий год предоставит множество возможностей Ракам. Эти люди раскроют себя с неожиданной стороны, поэтому Павел Глоба советует им не бояться перемен и экспериментов.

Смело соглашайтесь на новую должность, неожиданную подработку, идите на авантюры, открывайтесь приключениям

- призывает представителей этого знака Зодиака эксперт.

Грядущей осенью астролог советует Ракам больше времени проводить в кругу семьи. А еще - не пасовать перед трудностями, идти вперед и ничего не бояться.

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