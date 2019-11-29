Пт, 29.11.2019
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Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет удача в 2020 году

ФОТО: скриншот видео

Известный российский астролог Павел Глоба составил прогноз на 2020 год, выделив знаки Зодиака, для представителей которых он сложится наилучшим образом.

Близнецы

По прогнозу астролога, для Близнецов грядущий год будет легким и непринужденным. Павел Глоба рекомендует представителям этого знака Зодиака раскрыть себя в сфере самообразования и творчества.

Весь год Близнецам будет сопутствовать удача в деньгах, а летом их ожидает значимое событие - свадьба, рождение ребенка, переезд или выгодная сделка.

Астролог рекомендует Близнецам через совершенствование себя шаг за шагом делать свою жизнь лучше.

Рак

Наступающий год предоставит множество возможностей Ракам. Эти люди раскроют себя с неожиданной стороны, поэтому Павел Глоба советует им не бояться перемен и экспериментов.

Смело соглашайтесь на новую должность, неожиданную подработку, идите на авантюры, открывайтесь приключениям

- призывает представителей этого знака Зодиака эксперт.

Грядущей осенью астролог советует Ракам больше времени проводить в кругу семьи. А еще - не пасовать перед трудностями, идти вперед и ничего не бояться.

Скорпион

Энергетика следующего года будет благосклонна к Скорпионам, но только если они будут больше работать и реализуют себя в карьере, предупреждает Павел Глоба. Одинокие представители этого знака зодиакального круга смогут обрести свою вторую половинку, а позитивный настрой поможет им легко преодолевать сложности.

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