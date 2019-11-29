Пт, 29.11.2019
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Депутаты Рижской думы во второй раз попытаются проголосовать по Бурову

Мэр Риги Олег Буров

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня в 13 часов депутаты Рижской думы во второй раз попытаются собраться на внеочередное заседание, на котором планируется провести голосование о выражении доверия председателю Рижской думы Олегу Бурову.

О таком времени проведения заседания в четверг заявил сам Буров, однако официально время заседания еще не назначено, а значит, в течение дня оно может поменяться.

В повестку сегодняшнего заседания также включен вопрос о назначении нового вице-мэра, избрании нового представителя думы в правлении Рижского свободного порта, а также вопрос о правилах, регулирующих вывоз отходов в столице.

Как сообщалось, из-за неявки депутатов блока "Риге", фракции "Согласия", а также независимого депутата Байбы Броки было отменено вчерашнее внеочередное заседание Рижской думы, на котором планировалось провести голосование о выражении доверия председателю Рижской думы.

На заседание явились члены "Фракции независимых депутатов", а также депутаты от оппозиции, однако, поскольку они не были зарегистрированы для участия в заседании, кворум не был обеспечен. Для участия в заседании, которое должно было пройти вчера вечером, зарегистрировались только 10 депутатов.

Это было первое заседание Рижской думы, которое не состоялось из-за отсутствия кворума. Как пояснили агентству LETA в думе, если сегодняшнее заседание также не состоится из-за отсутствия кворума, самоуправление должно будет проинформировать об этом министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, который будет вправе решить - созывать еще одно собрание или сразу начать процедуру роспуска думы.

По словам Бурова, если на сегодняшнем заседании Рижской думы опять не будет кворума, это будет последнее заседание для данного созыва.

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