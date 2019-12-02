СГД изменит подход к борьбе с теневой экономикой

Долю теневой экономики в Латвии в ближайшие несколько лет необходимо снизить до 15%, заявила в передаче "900 секунд" на телеканале LNT гендиректор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе.
Она сообщила, что в дальнейшем СГД в борьбе с теневой экономикой больше будет концентрироваться на конкретных компаниях, которые не платят налоги, а не на отраслях.
"Мы изменим подход. Мы уже сейчас меняем подход. Мы больше не будем так много говорить о целых отраслях, а будем говорить о предприятиях, которые составляют основную массу с точки зрения зарплат "в конвертах"", - сказала Яунземе.
Как сообщалось, согласно данным центра исследований устойчивого бизнеса SSE Riga, удельный вес теневой экономики в 2018 году увеличился в Латвии на 2,2 процентного пункта и составил 24,2% от внутреннего валового продукта.