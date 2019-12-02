На мировых рынках невиданный скачек цен на свинину. Это влияет и на Латвию

Уже несколько недель поступают сведения о невиданно быстром скачке цен на свинину на мировых рынках.

В Германии цена достигла исторического рекорда - два евро за килограмм туши. С начала года цены выросли наполовину.

По словам Лапиньша, причина роста цен состоит в неспособности Китая обеспечить свой внутренний спрос, что привело к увеличению импорта.

Китай истребил свое поголовье скота из-за африканской чумы свиней, уменьшив его на 41%, при этом спрос на свинину не падает, и это создает дефицит.

В Китае цены на свинину выросли в 2,5 раза, что привело к росту цен и в остальном мире.

По самым оптимистичным прогнозам, свиноводство в Китае восстановится через 2-4 года. Лапиньш выразил надежду, что латвийские свиноводы с пользой потратят это время и сделают инвестиции в развитие отрасли.

В то же время для мясоперерабатывающих предприятий наступят трудные времена, так как переработчики, в отличие от крестьян, не получают субсидий и никакой другой помощи в чрезвычайных ситуациях. Особенно сложно придется предприятиям, которые честно платят налоги, сказал Лапиньш.