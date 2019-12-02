На мировых рынках невиданный скачек цен на свинину. Это влияет и на Латвию

Стремительный рост цен на свинину на мировых рынках обещает трудные времена для мясопереработчиков, заявил агентству LETA директор по продажам мясоперерабатывающего предприятия HKScan Latvia (бренд Rīgas miesnieks) Хейно Лапиньш.
Уже несколько недель поступают сведения о невиданно быстром скачке цен на свинину на мировых рынках.
В Германии цена достигла исторического рекорда - два евро за килограмм туши. С начала года цены выросли наполовину.
По словам Лапиньша, причина роста цен состоит в неспособности Китая обеспечить свой внутренний спрос, что привело к увеличению импорта.
Китай истребил свое поголовье скота из-за африканской чумы свиней, уменьшив его на 41%, при этом спрос на свинину не падает, и это создает дефицит.
В Китае цены на свинину выросли в 2,5 раза, что привело к росту цен и в остальном мире.
По самым оптимистичным прогнозам, свиноводство в Китае восстановится через 2-4 года. Лапиньш выразил надежду, что латвийские свиноводы с пользой потратят это время и сделают инвестиции в развитие отрасли.
В то же время для мясоперерабатывающих предприятий наступят трудные времена, так как переработчики, в отличие от крестьян, не получают субсидий и никакой другой помощи в чрезвычайных ситуациях. Особенно сложно придется предприятиям, которые честно платят налоги, сказал Лапиньш.
Оборот HKScan Latvia в прошлом году составил 38,635 млн евро, что на 12% больше предыдущего года, а прибыль компании выросла на 77,5% до 1,071 млн евро.