Во вторник утром в пожаре в Саласпилсе пострадали два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
Незадолго до 5 часов утра спасателям сообщили о дыме и огне, которые вырывались из трубы жилого дома. Открытым пламенем горела крыша и межэтажные перекрытия.
Перед прибытием спасателей из здания собственными силами эвакуировались два человека, которые пострадали и были переданы медикам.
В 6.22 пожар был локализован, его тушение продолжается. Площадь горения составила 60 кв. м.