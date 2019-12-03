Вт, 3.12.2019
Суеверия на борту все же бывают. Некоторые авиакомпании убрали из салона 13-й ряд. Практически он, разумеется, есть, но он называется 14-м, и идет сразу после 12-го. Также есть несколько авиакомпаний, который избавились и от 17-го ряда - итальянцам это число якобы приносит несчастье. Марта, бортпроводница

В пожаре в Саласпилсе пострадали два человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka/LETA

Во вторник утром в пожаре в Саласпилсе пострадали два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Незадолго до 5 часов утра спасателям сообщили о дыме и огне, которые вырывались из трубы жилого дома. Открытым пламенем горела крыша и межэтажные перекрытия. 

Перед прибытием спасателей из здания собственными силами эвакуировались два человека, которые пострадали и были переданы медикам. 

В 6.22 пожар был локализован, его тушение продолжается. Площадь горения составила 60 кв. м. 

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