После 26 лет службы генерал Велшс покидает работу в Госполиции

По состоянию здоровья после 26 лет службы в Государственной полиции свой пост оставляет начальник Главного управления полиции порядка генерал Артис Велшс, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Причиной его отставки является не соответствующее требованиям службы в полиции состояние здоровья.
Последним днем работы Велшса на должности начальника управления будет 9 декабря, но он продолжит работу в Государственном полицейском колледже как доцент, а также как эксперт по вопросам административной ответственности.
Велшс начал службу в Госполиции в 1993 году. В 2009 году он был назначен замначальника Госполции и более десяти лет занимал различные руководящие должности в полиции, в том числе был начальником Госполиции.
Начальник Госполиции Интс Кюзис подчеркнул, что Велшс является профессионалом высокого ранга и полицейским, на которого всегда можно положиться. Велшс внес неоценимый вклад в работу полиции, гарантируя общественный порядок во время важных государственных и международных событий - во время введения евро, председательства Латвии в ЕС, празднования 100-летия государства и др.
Велшс был одним из трех генералов на активной службе в Госполиции. Такое же звание имеют начальник Госполиции Интс Кюзис и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте.