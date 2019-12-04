После 26 лет службы генерал Велшс покидает работу в Госполиции

Причиной его отставки является не соответствующее требованиям службы в полиции состояние здоровья.

Последним днем работы Велшса на должности начальника управления будет 9 декабря, но он продолжит работу в Государственном полицейском колледже как доцент, а также как эксперт по вопросам административной ответственности.

Велшс начал службу в Госполиции в 1993 году. В 2009 году он был назначен замначальника Госполции и более десяти лет занимал различные руководящие должности в полиции, в том числе был начальником Госполиции.

Начальник Госполиции Интс Кюзис подчеркнул, что Велшс является профессионалом высокого ранга и полицейским, на которого всегда можно положиться. Велшс внес неоценимый вклад в работу полиции, гарантируя общественный порядок во время важных государственных и международных событий - во время введения евро, председательства Латвии в ЕС, празднования 100-летия государства и др.