Негативный эффект от включения Латвии в "серый список" будет долгосрочным

Он указал, что по введению рекомендаций Moneyval проведена огромная работа, за что следует благодарить руководителя Службы финансовой разведки Илзе Знотиню и работников Комиссии рынка финансов и капитала.

"Однако, если прочитать доклад Moneyval, то самая большая критика относилась не финансовому сектору. Что касается применения законов, расследования и работы судов, прогресс мог быть и больше. Поэтому сделали ли мы в целом достаточно - это еще вопрос", - сказал Рубенис.

Если Латвия все же попадет в "серый список", в тот самый день ничего трагического, конечно же, не произойдет. Однако это повлияет на репутацию государства, увеличит расходы по обслуживанию госдолга, уменьшит интерес инвесторов и их желание вкладывать, пояснил Рубенис.

По его мнению, было бы честнее включить Латвию в "серый список" пять лет назад. "Теперь действительно проделана огромная работа. и я очень надеюсь, что это будет учтено при оценке Латвии", - сказал Рубенис.