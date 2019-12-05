Негативный эффект от включения Латвии в "серый список" будет долгосрочным

сли Латвия будет включена в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), негативный эффект от этого будет долгосрочным, заявил в интервью агентству LETA председатель правления Swedbank, заместитель председателя совета Ассоциации финансовой отрасли Рейнис Рубенис.
Он указал, что по введению рекомендаций Moneyval проведена огромная работа, за что следует благодарить руководителя Службы финансовой разведки Илзе Знотиню и работников Комиссии рынка финансов и капитала.
"Однако, если прочитать доклад Moneyval, то самая большая критика относилась не финансовому сектору. Что касается применения законов, расследования и работы судов, прогресс мог быть и больше. Поэтому сделали ли мы в целом достаточно - это еще вопрос", - сказал Рубенис.
Если Латвия все же попадет в "серый список", в тот самый день ничего трагического, конечно же, не произойдет. Однако это повлияет на репутацию государства, увеличит расходы по обслуживанию госдолга, уменьшит интерес инвесторов и их желание вкладывать, пояснил Рубенис.
По его мнению, было бы честнее включить Латвию в "серый список" пять лет назад. "Теперь действительно проделана огромная работа. и я очень надеюсь, что это будет учтено при оценке Латвии", - сказал Рубенис.
На вопрос, как пребывание в "сером списке" повлияет на банки, он ответил, что влияние будет идти через цену финансовых ресурсов, соответственно, дороже станет финансирование и для клиентов банков. Возможно, для банков будут введены дополнительные требования по капиталу. Если банкам придется держать больше капитала, кредитные ставки вырастут для всех, сказал Рубенис.