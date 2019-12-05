В Индии подожгли женщину, которая шла на заседание суда по делу об ее изнасиловании

После нападения женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она получила тяжелые ожоги, и врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.

В марте этого года женщина обратилась в правозащитные структуры, обвинив двух мужчин в ее изнасиловании.

В связи с происшествием полиция задержала пятерых мужчин, в том числе двух, которые обвинялись в ее изнасиловании.

Мужчины напали на пострадавшую у железнодорожного вокзала, оттащили ее на находящееся неподалеку поле, где облили горючей жидкостью и подожгли.