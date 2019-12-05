В Индии подожгли женщину, которая шла на заседание суда по делу об ее изнасиловании

В Индии подожгли 23-летнюю женщину, которая в штате Утарпрадеш на севере страны шла на заседание суда по делу об ее изнасиловании, сообщает ВВС.
После нападения женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она получила тяжелые ожоги, и врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.
В марте этого года женщина обратилась в правозащитные структуры, обвинив двух мужчин в ее изнасиловании.
В связи с происшествием полиция задержала пятерых мужчин, в том числе двух, которые обвинялись в ее изнасиловании.
Мужчины напали на пострадавшую у железнодорожного вокзала, оттащили ее на находящееся неподалеку поле, где облили горючей жидкостью и подожгли.
Изнасилования и сексуальное насилие по отношению к женщинам в Индии очень распространенная проблема. Активисты по защите прав женщин выразили мнение, что в Индии существует "культура изнасилования".