В Латвии начала расти безработица

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября был в Рижском регионе - 3,9% (столько же, сколько и в конце октября). Самый высокий уровень безработицы сохранился в Латгале - 13,3%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяц назад.