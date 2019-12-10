Вт, 10.12.2019
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В Латвии начала расти безработица

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В конце ноября этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,8% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в конце октября, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве занятости (NVA).

В конце ноября в NVA было зарегистрировано 53 783 безработный, что на 1132 человека больше, чем месяцем ранее (52 651 безработный).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября был в Рижском регионе - 3,9% (столько же, сколько и в конце октября). Самый высокий уровень безработицы сохранился в Латгале - 13,3%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяц назад.

На 0,2 процентного пункта уровень зарегистрированной безработицы в ноябре вырос в Курземе и Видземе, составив соответственно 6,4% и 5,6%. В Земгале уровень зарегистрированной безработицы вырос на 0,3 процентного пункта и составил 5,7% экономически активного населения.

В столице уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября составил 3,7%, не изменившись по сравнению с концом октября.

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