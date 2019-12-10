Вт, 10.12.2019
Я думала, что раз не суждено летать, то, может, я успокоюсь, если хотя бы буду рядом с этими крылатыми машинами...Но я очень заблуждалась! Алина, пилот латвийской авиакомпании airBaltic

Трагедия под Олайне: на пешехода наехали два автомобиля, он скончался

Кровь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В трагической аварии в Олайнской волости погиб пешеход, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Около 7.30 на дороге Баложи-Плаканциемс-Иецава автомашина VW Sharan наехала на пешехода, после чего на него вторично наехала другая автомашина - VW Passat. Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. 

В Латвии зарегистрировано вчера 97 ДТП. В авариях пострадали десять человек, погиб один.

Составлено 458 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 170 за превышение скорости, два за агрессивное вождение, девять за вождение в с состоянии алкогольного и один - за вождение в состоянии наркотического опьянения. 

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