Трагедия под Олайне: на пешехода наехали два автомобиля, он скончался

В трагической аварии в Олайнской волости погиб пешеход, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Около 7.30 на дороге Баложи-Плаканциемс-Иецава автомашина VW Sharan наехала на пешехода, после чего на него вторично наехала другая автомашина - VW Passat. Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.
В Латвии зарегистрировано вчера 97 ДТП. В авариях пострадали десять человек, погиб один.
Составлено 458 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 170 за превышение скорости, два за агрессивное вождение, девять за вождение в с состоянии алкогольного и один - за вождение в состоянии наркотического опьянения.