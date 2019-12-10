Трагедия под Олайне: на пешехода наехали два автомобиля, он скончался

Около 7.30 на дороге Баложи-Плаканциемс-Иецава автомашина VW Sharan наехала на пешехода, после чего на него вторично наехала другая автомашина - VW Passat. Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.

В Латвии зарегистрировано вчера 97 ДТП. В авариях пострадали десять человек, погиб один.