Комиссия Сейма не смогла договориться по поводу изменения срока избрания Рижской думы

Эти поправки подали коалиционные депутаты.

Советник министра охраны среды и регионального развития Валдис Вернерс поддержал предложение, сославшись на Конституционный суд, который придает Сейму большую свободу в регулировании порядка избрания самоуправлений.

Он сослался на эксперта по конституционному праву Эдгара Пастарса, который считает, что назначение вместо думы временной администрации на 15 месяцев было бы недемократичным решением.

Кроме того, расходы на выборы в Рижскую думу составляют 1,6 млн евро, и было бы нецелесообразно проводить выборы дважды за сравнительно короткое время.

Депутат Сергей Долгополов ("Согласие") поинтересовался, почему ранее Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) не подавало такие поправки. Между депутатами Региной Лочмеле-Луневой ("Согласие") и Даниэлем Павлютсом ("Для развития/За!") развернулась дискуссия о цели поправок.

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевич напомнил, что в свое время предлагалось сделать так, чтобы вопрос о роспуске самоуправления решал суд. По его мнению, игры со сроками не способствуют правовой определенности, потому что эти сроки могут быть и в будущем использованы ради политической выгоды.

Эрик Пуценс из партии "KPV LV" предложил отложить рассмотрение вопроса на неделю. Предложение поддержали оппозиционные депутаты Карина Спруде, Лочмеле-Лунева и Долгополов, однако дата, когда комиссия примет решение по законопроекту, названа не была.

По мнению Лочмеле-Луневой, поправки затрагивают демократическое устройство Латвии, и поспешных решений принимать нельзя. Она предложила обратиться за мнением в Конституционный суд.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня заявила, что вносить незадолго до выборов изменения в законы, регулирующие выборы, - не очень хорошая практика.

По словам депутата Спруде, поправки поданы в связи с планом роспуска Рижской думы и проведения внеочередных выборов.

Из-за занятости на заседании не присутствовал советник президента Латвии Эгила Левитса по юридическим вопросам Янис Плепс.

Как сообщалось, Сейм передал на рассмотрение комиссиям поправки, предусматривающие новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новый думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.