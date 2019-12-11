Citadele купил лизинговую компанию UniCredit Leasing

Банк заключил с итальянским UniCredit S.p.A. договор, приобретя лизинговые операции UniCredit Leasing в Латвии.

Банк Citadele купил 100% долей капитала UniCredit Leasing, имеющего филиалы в Литве и Эстонии, а также принадлежащее ему дочернее предприятие UniCredit Insurance Broker с филиалом в Эстонии.

Сделку планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Приобретение лизинговых операций UniCredit Leasing является частью плана банка Citadele стать ведущим поставщиком финансовых услуг в Балтии как частным лицам, так и малым и средним предприятиям, сказал руководитель Citadele Гунтис Белявскис.

Он отметил, что благодаря присутствию в Латвии, Эстонии и Литве и инновационным продуктам UniCredit Leasing является одной из самых развитых лизинговых компаний на балтийском рынке. Все эти аспекты усилят существующий лизинговый бизнес Citadele и обеспечат платформу для дальнейшего развития.