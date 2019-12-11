Ср, 11.12.2019
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В Саркандаугаве столкнулись трамвай и служебный бусик СГД

Авария в Саркандаугаве.

ФОТО: Фото очевидца

В среду, 11 декабря, в рижском районе Саркандаугава на перекрестке улицы Дамбья и Ганибу Дамбис столкнулись служебный микроавтобус Службы государственных доходов (СГД) и трамвай, сообщили очевидцы аварии редакции Русского TVNET.

На одном из снимков видно, что передняя часть микроавтобуса сильно повреждена.

ФОТО: Фото очевидца

ФОТО: Фото очевидца

Трамвай тоже пострадал в ДТП, однако он не получил визуально сильных повреждений и отделался вмятиной в одном из вагонов.

ФОТО: Фото очевидца

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