В Саркандаугаве столкнулись трамвай и служебный бусик СГД

В среду, 11 декабря, в рижском районе Саркандаугава на перекрестке улицы Дамбья и Ганибу Дамбис столкнулись служебный микроавтобус Службы государственных доходов (СГД) и трамвай, сообщили очевидцы аварии редакции Русского TVNET.
На одном из снимков видно, что передняя часть микроавтобуса сильно повреждена.
Трамвай тоже пострадал в ДТП, однако он не получил визуально сильных повреждений и отделался вмятиной в одном из вагонов.
Valsts ieņēmumu dienesta mikroautobuss cietis sadursmē ar tramvaju Ganību dambja un Dambja ielas krustojumā #Sarkandaugava #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) December 11, 2019
🎥 Filips Voronenko pic.twitter.com/thWsvHTpuc