"Санкицонный клуб" Лембергса - торговцы оружием, генерал армии и союзники Мадуро

В день борьбы с международной коррупцией Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) ввело санкции против коррумпированных политиков в отдельных странах Европы, Азии и Латинской Америки. Среди этих политиков был и мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Лембергс в список включен как "иностранец - бывшее или действующее должностное лицо, прямо или косвенно вовлеченное в коррупцию, включая разбазаривание государственных средств, незаконное присвоение частных средств для получения личных благ, или коррупцию, связанную с госзакупками или природными ресурсами, или взяточничество".

В заявлении OFAC подчеркивается, что Лембергс долгое время был мэром Вентспилса, и за это время его несколько раз обвиняли в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении властью.

Санкции основаны на так называемом законе Магнитского против лиц, вовлеченных в коррупцию или серьезные нарушения прав человека.