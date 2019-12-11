Ср, 11.12.2019
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"Санкицонный клуб" Лембергса - торговцы оружием, генерал армии и союзники Мадуро

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ФОТО: LETA, Reuters/Scanpix

Коррупция - это глобальная проблема, которая ставит под сомнение силу закона и способность государственных должностных лиц заботиться о своих гражданах. 

В день борьбы с международной коррупцией Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) ввело санкции против коррумпированных политиков в отдельных странах Европы, Азии и Латинской Америки. Среди этих политиков был и мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Лембергс в список включен как "иностранец - бывшее или действующее должностное лицо, прямо или косвенно вовлеченное в коррупцию, включая разбазаривание государственных средств, незаконное присвоение частных средств для получения личных благ, или коррупцию, связанную с госзакупками или природными ресурсами, или взяточничество".

В заявлении OFAC подчеркивается, что Лембергс долгое время был мэром Вентспилса, и за это время его несколько раз обвиняли в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении властью.

Санкции основаны на так называемом законе Магнитского против лиц, вовлеченных в коррупцию или серьезные нарушения прав человека.

Вместе с Лембергсом санкции введены против двух граждан Камбоджи, сербской сети поддержки торговцев оружием и двух венесуэльских должностных лиц. Кто эти люди?

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