Объемы грузовых железнодорожных перевозок достигли самой низкой точки за последние 10 лет

В том числе объем международных перевозок составил 36,865 млн тонн, что на 15,4% меньше по сравнению с 11 месяцами 2018 года, а объем внутренних перевозок вырос на 24,6% - до 1,562 млн тонн.

Объем транзитных грузов в международных железнодорожных перевозках составил 33,567 млн тонн, что на 16,9% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем импортных грузов составил 3,036 млн тонн, что на 5,6% больше, а экспортных грузов - 262,1 тыс. тонн, что на 9,6% меньше, чем за соответствующий период 2018 года.

Железнодорожный транзит через порты за 11 месяцев года составил 29,46 млн тонн, что на 17,4% меньше, чем годом ранее, а сухопутный транзит через территорию Латвии - 4,107 млн тонн, что на 13% меньше, чем в прошлом году.