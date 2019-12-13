Лиепайчанин пытался застрелить водителя маршрутки. За это он сядет в тюрьму на 16,5 лет

В феврале этого года Курземский районный суд приговорил мужчину к лишению свободы на 16 лет и шесть месяцев с пробационным надзором за покушению на убийство и хранение, ношение и перевоз огнестрельного оружия.

Также суд постановил, что обвиняемый должен выплатить компенсацию пострадавшему в размере 57 395 евро.

На минувшей неделе Курземский окружной суд на минувшей неделе решил оставить неизменным решение суда первой инстанции, указывает Kurzemes Vārds.

Русский TVNET ранее сообщал, что 7 февраля 2018 года в Лиепае водитель 25-й маршрутки, 61-летний Александр получил огнестрельное ранение. У мужчины были констатированы серьезные телесные повреждения, опасные для жизни.

Несчастный случай произошел на остановке на площади Карлиса Зале, там, около дантистской клиники с поднятой рукой стоял незнакомец, которым, как выяснилось, был Головко.

"Однако на той остановке микроавтобус этого маршрута не останавливается. Я ему указал на номер маршрутки. Указал один раз, второй, потом показал фигу и поехал дальше", - рассказывал журналистам пострадавший.

Жест водителя разозлил Головко, поэтому он побежал через Трамвайный мост, чтобы дождаться маршрутку на следующей остановке.

На видеозаписи из маршрутки видно, что Головко залез в транспортное средство уже с пистолетом в руке. Злоумышленник выстрелил Александру в голову, травмировав глаз, верхнюю челюсть, носовую кость и позвоночник. Пуля застряла в теле пострадавшего рядом с его сонной артерией.

Медики не могут извлечь пулю, поскольку это опасно - может быть повреждена сонная артерия или затронуты нервные окончания.