Видео: ужасная травма канадского вратаря; на льду осталась большая лужа крови

Он получил повреждение после очередной атаки на свои ворота, когда в него влетели форвард "Лондона" и защитник "Ниагары" - присутствующие на поле игроки не сразу поняли что произошло, однако голкипер остался на льду, а под ним расплылась большая лужа крови.

Судя по всему, конек одного из полевых игроков попал в незащищенное щитками место и разрезал ногу вратаря.

Медики отреагировали оперативно - они зажали рану полотенцем, вынесли носилки и доставили игрока в больницу. Несмотря на то, что информации о травме хоккеиста пока нет, судя по количеству крови, порез был глубоким.

В данный момент здоровью Титана ничего не угрожает - он находится под наблюдением врачей.

My thoughts are with Niagara IceDogs goalie Tucker Tynan right now. Praying for a full recovery for him. Just terrible seeing someone get injured like that 🙁 He's been such a warrior in net for us. Game has been postponed. pic.twitter.com/ySuHkVGAmQ — Teddy Usick (@TeddyUsick93) 13 декабря 2019 г.

В итоге, матч так и не был доигран, а лига выступила с официальным заявлением: результат игры аннулирован, матч будет перенесен на другую дату, а зрителям вернут деньги или предоставят билет на переигровку.