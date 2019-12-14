Сб, 14.12.2019
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  • Видео: ужасная травма канадского вратаря; на льду осталась большая лужа крови

Видео: ужасная травма канадского вратаря; на льду осталась большая лужа крови
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ФОТО: скриншот видео

Ужасный случай произошел в четверг в матче юниорской лиги Онтарио (OHL) - в игре между "Лондон Найтис" и "Ниагарой" - в ходе одной из атак вратарь "Ниагары" Джозеф Титан получил тяжелейшую травму, сообщает Sports.ru.

Он получил повреждение после очередной атаки на свои ворота, когда в него влетели форвард "Лондона" и защитник "Ниагары" - присутствующие на поле игроки не сразу поняли что произошло, однако голкипер остался на льду, а под ним расплылась большая лужа крови.

Судя по всему, конек одного из полевых игроков попал в незащищенное щитками место и разрезал ногу вратаря.

Медики отреагировали оперативно - они зажали рану полотенцем, вынесли носилки и доставили игрока в больницу. Несмотря на то, что информации о травме хоккеиста пока нет, судя по количеству крови, порез был глубоким.

В данный момент здоровью Титана ничего не угрожает - он находится под наблюдением врачей.

В итоге, матч так и не был доигран, а лига выступила с официальным заявлением: результат игры аннулирован, матч будет перенесен на другую дату, а зрителям вернут деньги или предоставят билет на переигровку.

В данный момент Джозефу Титану 17 лет, он родился в Чикаго, играл в юниорских лигах США, а в этом сезоне перебрался в Канаду и сходу стал основным вратарем. У Джозефа неплохая статистика для дебютанта юниорской лиги – 91% отбитых бросков и 11 побед в 23 матчах.

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