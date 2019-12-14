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Видео: ужасная травма канадского вратаря; на льду осталась большая лужа крови
Ужасный случай произошел в четверг в матче юниорской лиги Онтарио (OHL) - в игре между "Лондон Найтис" и "Ниагарой" - в ходе одной из атак вратарь "Ниагары" Джозеф Титан получил тяжелейшую травму, сообщает Sports.ru.
Он получил повреждение после очередной атаки на свои ворота, когда в него влетели форвард "Лондона" и защитник "Ниагары" - присутствующие на поле игроки не сразу поняли что произошло, однако голкипер остался на льду, а под ним расплылась большая лужа крови.
Судя по всему, конек одного из полевых игроков попал в незащищенное щитками место и разрезал ногу вратаря.
Медики отреагировали оперативно - они зажали рану полотенцем, вынесли носилки и доставили игрока в больницу. Несмотря на то, что информации о травме хоккеиста пока нет, судя по количеству крови, порез был глубоким.
В данный момент здоровью Титана ничего не угрожает - он находится под наблюдением врачей.
My thoughts are with Niagara IceDogs goalie Tucker Tynan right now. Praying for a full recovery for him. Just terrible seeing someone get injured like that 🙁 He's been such a warrior in net for us. Game has been postponed. pic.twitter.com/ySuHkVGAmQ— Teddy Usick (@TeddyUsick93) 13 декабря 2019 г.
В итоге, матч так и не был доигран, а лига выступила с официальным заявлением: результат игры аннулирован, матч будет перенесен на другую дату, а зрителям вернут деньги или предоставят билет на переигровку.
В данный момент Джозефу Титану 17 лет, он родился в Чикаго, играл в юниорских лигах США, а в этом сезоне перебрался в Канаду и сходу стал основным вратарем. У Джозефа неплохая статистика для дебютанта юниорской лиги – 91% отбитых бросков и 11 побед в 23 матчах.