К нам едет ревизор: Ригу посетит член Ревизионной палаты ЕС

Козлов в рамках визита информирует депутатов Сейма, премьер-министра Кришьяниса Кариньша, министра финансов Яниса Рейрса, министра иностранных дел Эдгара Ринкевича и министра земледелия Каспара Герхардса о работе Ревизионной палаты ЕС в 2019 году и ежегодном отчете об использовании бюджета ЕС.

Козлов встретится с госконтролером Элитой Круминей, чтобы обсудить роль государственных ревизионных учреждений в контроле за использованием публичного финансирования и его разумном, ответственном планировании.

Ревизионная палата ЕС является независимым ревизионным органом, который готовит отчеты. Палата предупреждает о рисках, обращает внимание на недостатки и успешную практику, а также дает указания органам ЕС о том, как улучшить управление политиками и программами.