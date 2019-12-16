Дорого: Юрмала, возможно, откажется от участия в программе Синего флага

По его словам, этот вопрос в контексте бюджета следующего года обсуждался в комитете по вопросам развития и окружающей среды Юрмальской думы.

В настоящее время в Юрмале есть восемь пляжей, отмеченных Синим флагом. С 2000 года город ежегодно получал данный экосертификат.

Получение сертификата Синего флага означает, что определенные места для купания соответствуют всем 33 международным критериям качества воды, управления окружающей средой, информации о среде, стандартам удобств и услуг.

По словам Чуды, решение о выходе из программы основано на повышении членского взноса. Если до сих пор он составлял 200 евро за один пляж в год, то теперь он увеличен до 1000 евро. Это означает, что из бюджета Юрмальской думы на членство в данной программе пришлось бы выделять 8000 евро в год.

Оппозиционер, однако, считает, что для города, который позиционирует себя как курорт и тратит более пяти миллионов евро в год на различные мероприятия по привлечению туристов, такой шаг недальновиден.

Несмотря на это, решение не выделять деньги для участия в программе Синего флага членами комитета было поддержано.

В 2019 году в Латвии сертификат Синего флага был присвоен 21 пляжам и двум пристаням для яхт в 11 муниципалитетах.