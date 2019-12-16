Дорого: Юрмала, возможно, откажется от участия в программе Синего флага

Юрмальская дума может отказаться от участия в программе Синего флага в 2020 году, сообщил агентству LETA депутат Юрмальской думы Андрис Чуда.
По его словам, этот вопрос в контексте бюджета следующего года обсуждался в комитете по вопросам развития и окружающей среды Юрмальской думы.
В настоящее время в Юрмале есть восемь пляжей, отмеченных Синим флагом. С 2000 года город ежегодно получал данный экосертификат.
Получение сертификата Синего флага означает, что определенные места для купания соответствуют всем 33 международным критериям качества воды, управления окружающей средой, информации о среде, стандартам удобств и услуг.
По словам Чуды, решение о выходе из программы основано на повышении членского взноса. Если до сих пор он составлял 200 евро за один пляж в год, то теперь он увеличен до 1000 евро. Это означает, что из бюджета Юрмальской думы на членство в данной программе пришлось бы выделять 8000 евро в год.
Оппозиционер, однако, считает, что для города, который позиционирует себя как курорт и тратит более пяти миллионов евро в год на различные мероприятия по привлечению туристов, такой шаг недальновиден.
Несмотря на это, решение не выделять деньги для участия в программе Синего флага членами комитета было поддержано.
В 2019 году в Латвии сертификат Синего флага был присвоен 21 пляжам и двум пристаням для яхт в 11 муниципалитетах.
По всему миру в этом году сертификат получили 4560 прибрежных территорий в 45 странах мира.