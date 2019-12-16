Рижский центральный рынок ищет новых охранников территории

Rīgas Centrāltirgus объявил закупку с целью найти охранную фирму, которая обеспечит надзор за территорией рынка. Об этом свидетельствует информация, доступная на домашней странице Системы электронных закупок.
Двум охранникам победителя закупки нужно будет охранять территорию в районе улиц Маскавас, Спикеру и Гоголя. Время работы: с 7 утра до 19 вечера.
Договор с победителями планируется заключить на три месяца, а свои предложения претенденты могут подавать до 20 декабря.
До сих пор внутренний порядок на территории предприятия обеспечивает Служба внутренней безопасности Центрального рынка, однако после обысков, проведенных в конце ноября, предприятие решило привлечь аутсорсинговую компанию для охраны.
Как сообщалось, 21 и 22 ноября полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров.