Рижский центральный рынок ищет новых охранников территории

Двум охранникам победителя закупки нужно будет охранять территорию в районе улиц Маскавас, Спикеру и Гоголя. Время работы: с 7 утра до 19 вечера.

Договор с победителями планируется заключить на три месяца, а свои предложения претенденты могут подавать до 20 декабря.

До сих пор внутренний порядок на территории предприятия обеспечивает Служба внутренней безопасности Центрального рынка, однако после обысков, проведенных в конце ноября, предприятие решило привлечь аутсорсинговую компанию для охраны.