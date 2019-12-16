Пн, 16.12.2019
На рынке можно встретить разных людей. Не могу сказать, какие они. Бывает, что одно время, на протяжение месяца попадаются злые. А в другом месяце приходят открытые, добрые люди. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Рижский центральный рынок ищет новых охранников территории

Территория Рижского центрального рынка

ФОТО: Una Kupruka/LETA

Rīgas Centrāltirgus объявил закупку с целью найти охранную фирму, которая обеспечит надзор за территорией рынка. Об этом свидетельствует информация, доступная на домашней странице Системы электронных закупок.

Двум охранникам победителя закупки нужно будет охранять территорию в районе улиц Маскавас, Спикеру и Гоголя. Время работы: с 7 утра до 19 вечера.

Договор с победителями планируется заключить на три месяца, а свои предложения претенденты могут подавать до 20 декабря. 

До сих пор внутренний порядок на территории предприятия обеспечивает Служба внутренней безопасности Центрального рынка, однако после обысков, проведенных в конце ноября, предприятие решило привлечь аутсорсинговую компанию для охраны. 

Как сообщалось, 21 и 22 ноября полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров.

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