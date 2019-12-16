У РД нет денег на ремонт детсадов и школ в следующем году

По традиции самоуправление каждый год проводит различные ремонтные работы – восстановление фасадов, ремонт внутренний помещений, благоустройство территорий и подобное – в десятках учебных заведений.

Например, в 2019 год на это было потрачено около 10 миллионов евро. Однако, по словам главы строительного управления департамента собственности Рижской думы Рихарда Русина, в связи с финансовым положением самоуправления, в следующем году на ремонтные работы данного типа выделять средства не планируется.

Депутаты Рижской думы сегодня, 16 декабря, уже второй раз пытались рассмотреть запросы к бюджету со стороны Департамента городского имущества, поскольку на прошлой неделе из-за отсутствия кворума это не удалось.

Однако и во время сегодняшнего заседания после дискуссии оппозиция и независимые депутаты покинули зал заседания, из-за чего снова не хватило кворума для принятия решения.