Вт, 17.12.2019
Это рынок. Никогда не угадаешь, сделает ли покупку тот или иной клиент. У меня был случай - я сам работал, подошел мужчина - весь грязный, лохматый, может в похмелья. И он купил у меня дорогущую вещь! У меня был шок. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке
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Латвия, Эстония и Финляндия, возможно, совместно закупят бронетехнику

Бронемашина на Адажском полигоне

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвия, Эстония и Финляндия, возможно, в будущем совместно закупят бронетехнику повышенной мобильности для перевозки пехотинцев.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, министр обороны Эстонии Юри Луйк и постоянный секретарь Министерства обороны Финляндии Юка Юусти сегодня в Таллине подписали письмо о намерениях, в котором говорится о начале совместного изучения вопроса о закупке подобных транспортных средств.

Согласно договоренности, после изучения вопроса Латвия, Эстония и Финляндия могли бы объявить о совместной закупке.

Министерство обороны Латвии пояснило агентству LETA, что консультации по данному вопросу необходимы для того, чтобы по возможности точнее оценить и согласовать нужды вооруженных сил всех трех стран.

Совместная закупка рассматривается из-за того, что в сотрудничестве с соседними странами можно получить более выгодные предложения для покупки военной техники.

Письмо о намерениях является политическим соглашением, которое не обязывает ни одну из стран-партнеров предоставлять конкретные услуги или продукты.

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