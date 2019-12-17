Латвия, Эстония и Финляндия, возможно, совместно закупят бронетехнику

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, министр обороны Эстонии Юри Луйк и постоянный секретарь Министерства обороны Финляндии Юка Юусти сегодня в Таллине подписали письмо о намерениях, в котором говорится о начале совместного изучения вопроса о закупке подобных транспортных средств.

Согласно договоренности, после изучения вопроса Латвия, Эстония и Финляндия могли бы объявить о совместной закупке.

Министерство обороны Латвии пояснило агентству LETA, что консультации по данному вопросу необходимы для того, чтобы по возможности точнее оценить и согласовать нужды вооруженных сил всех трех стран.

Совместная закупка рассматривается из-за того, что в сотрудничестве с соседними странами можно получить более выгодные предложения для покупки военной техники.