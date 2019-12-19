Обходят ли небанковские кредиторы установленные законом ограничения и как?

Чтобы обойти ограничения, небанковские кредиторы начали предлагать кредиты, которые на данный момент известны как "кредитные линии" - на них никакие ограничения не распространяются, а проценты в целом являются огромными.

ФОТО: PTAC

По данным PTAC классические "быстрые кредиты" (с одним продлением срока) сократились на 79% (что формально доказывает, что ограничения работают), в то время как количество кредитов, предоставленных кредитными линиями, увеличилось на 116% (закон фактически не работает).

Примеры людей, переплачивающих за кредитные линии, собрал центр исследовательской журналистики Re:Baltica (с 3:20).

Как выяснил портал TVNET, Центр защиты прав потребителей в настоящее время располагает данными о кредитных услугах, предоставленных в первой половине 2019 года, но ограничения процентных ставок вступили в силу только 1 июля 2019 года.

"После 1 июля этого года в Латвии больше нет возможности предоставлять кредиты, которые можно было бы квалифицировать как "быстрые кредиты", поскольку ограничение процентных ставок значительно ниже, чем было бы у "быстрых кредитов". Согласно международной практике "быстрыми кредитами" считаются кредиты, предоставляемые на короткий срок (обычно до 30 дней) и с годовой процентной ставкой выше 100% годовых", - указывает представитель PTAC Санта Заране.

То, какие кредиты доступны потребителям, определяют сами потребители, которые выбирают, зачем и какие продукты им необходимы.

"Важно не запрещать предоставление каких-либо кредитов потребителям, а обеспечить полную оценку платежеспособности потребителей и предоставлять кредит только тем, кто может их погасить. Для этого важно продолжать отслеживать и совершенствовать эту коммерческую практику, а также улучшать доступность информации как о доходах потребителей, так и о других кредитных обязательствах", - говорит Заране.

Отмечается, что сами потребители должны оценивать, действительно ли им нужен кредит и смогут ли они его погасить.

Министерство экономики В своем комментарии порталу TVNET подчеркивает, что "министерство пришло к выводу, что большинство потребителей испытывают финансовые трудности не из-за какого-то определенного типа кредита, а потому, что кредит предоставляется недооценивая платежеспособности потребителя".

Министерство экономики заявляет, что Центр защиты прав потребителей регулярно и интенсивно контролирует небанковских кредиторов - последние результаты этого надзора доступны на сайте PTAC.

Представитель PTAC подчеркивают, что уже несколько лет оценка платежеспособности находится под наблюдением PTAC. Для того, чтобы коммерсанты могли реализовывать ее самостоятельно, необходимо обеспечить полный поток кредитной информации, что также должно обеспечиваться путем корректировки и улучшения нормативных актов.

Закон о защите прав потребителей в настоящее время налагает обязательство на обмен кредитной информацией, но для обеспечения полной работоспособности системы все еще требуется разработать нормативные акты.

“PTAC был инициатором разработки таких правовых актов и принял участие в этой работе. В дополнении к этому уже три года организовываем информативную кампанию, чтобы увеличить финансовую сознательность людей", указывает Заране.

Министерство экономики также подчеркивает, что работа по оценке качества платежеспособности продолжается.

"Министерство продолжает работать, чтобы улучшить качество оценки платежеспособности потребителя, но пока не планирует пересмотреть нормативные регулирования в связи с каким-нибудь конкретным видом кредита, например, кредитными линиями", отмечает представитель Министерства экономики Эвита Урпена.

PTAC указывает, что кредитные линии являются долгосрочным продуктом, в котором понимание потребителем продукта, который он использует, является ключевым. С этими продуктами нужно обращаться осторожно, так же, как с предлагаемыми банками кредитами кредитных карт и кредитными линиями.

В этом случае нельзя говорить об огромных процентных ставках, так как в силе ограничения около 60% ГПС (зависит от суммы и срока).