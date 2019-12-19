Выставлен на продажу портфель недвижимости Danske Bank в Латвии

Самый дешевый объект стоит 7200 евро, самый дорогой - 515 тыс. евро.

В портфель входят десять земельных участков, шесть жилых домов и один коммерческий объект. Объекты расположены в восьми самоуправлениях Латвии, в том числе на взморье - в Саулкрасты, Рагациемсе, Юрмале.

По словам председателя правления Newsec в Латвии Гиртса Гринбергса, собственность Danske Bank находится в привлекательных местах и в хорошем состоянии. Самый дорогой объект - дом в Булдури, на ул. Дарзкопибас, 14.

На продажу выставлены также жилой дом в Саулкрасты за 150 тыс. евро, земля в Марупе за 120 тыс. евро, земельный участок на территории Рижского порта за 14 тыс. евро и другие объекты.