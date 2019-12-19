Чт, 19.12.2019
Это рынок. Никогда не угадаешь, сделает ли покупку тот или иной клиент. У меня был случай - я сам работал, подошел мужчина - весь грязный, лохматый, может в похмелья. И он купил у меня дорогущую вещь! У меня был шок. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Выставлен на продажу портфель недвижимости Danske Bank в Латвии

Вывеска Danske Bank

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Международное предприятие консультаций по недвижимости Newsec в Латвии предлагает купить портфель недвижимости Danske Bank, который состоит из 17 объектов общей стоимостью 1,5 млн евро, сообщили агентству LETA представители Newsec.

Самый дешевый объект стоит 7200 евро, самый дорогой - 515 тыс. евро.

В портфель входят десять земельных участков, шесть жилых домов и один коммерческий объект. Объекты расположены в восьми самоуправлениях Латвии, в том числе на взморье - в Саулкрасты, Рагациемсе, Юрмале. 

По словам председателя правления Newsec в Латвии Гиртса Гринбергса, собственность Danske Bank находится в привлекательных местах и в хорошем состоянии. Самый дорогой объект - дом в Булдури, на ул. Дарзкопибас, 14. 

На продажу выставлены также жилой дом в Саулкрасты за 150 тыс. евро, земля в Марупе за 120 тыс. евро, земельный участок на территории Рижского порта за 14 тыс. евро и другие объекты.       

Как сообщалось, "Danske Bank" объявил о планах прекратить деятельность в странах Балтии и в России. 

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