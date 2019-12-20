Не садитесь за руль пьяными: Госполиция объявила об усиленном контроле

Работники Госполиции призывают жителей Латвии уделить внимание тому, чтобы их родные и друзья не садились за руль в состоянии опьянения.

Кроме того, в праздничные дни полицейские будут усиленно следить за тем, чтобы водители и пассажиры использовали ремни безопасности, а дети находились в специальных автокреслах.