Пт, 20.12.2019
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Не садитесь за руль пьяными: Госполиция объявила об усиленном контроле

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная полиция с 23 декабря по 2 января будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения и в рамках возможностей собирается проводить массовые проверки для выявления водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Работники Госполиции призывают жителей Латвии уделить внимание тому, чтобы их родные и друзья не садились за руль в состоянии опьянения.

Кроме того, в праздничные дни полицейские будут усиленно следить за тем, чтобы водители и пассажиры использовали ремни безопасности, а дети находились в специальных автокреслах.

Полиция также призывает водителей выбирать соответствующую изменчивым погодным условиям скорость.

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