Решение суда по аренде платьев Coo Culte: спор только разгорается

Всю неделю общественность широко обсуждала неоднозначное решение суда, по которому самозанятое лицо наказали за прокат платьев бренда Coo Culte без соответствующего разрешения компании. История на этом не закончилась - Ассоциация профессиональных патентных поверенных в связи с данным решением суда планирует обратиться в прокуратуру, сообщают TV3 Ziņas.
Суть дела
Суд Видземского предместья Риги присудил штраф в размере 300 евро женщине, которая незаконно использовала латвийский бренд Coo Culte, сдавая в аренду платья этого бренда.
Женщина зарегистрировалась как самозанятое лицо. В рамках проверки, которая прошла в мае этого года, было констатировано, что она за деньги сдает в аренду платья Coo Culte без разрешения владельца авторских прав.
На судебном заседании женщина своей вины не признала, пояснив, что она инвалид и таким образом хотела заработать, начав частный бизнес.
Она рассказала, что придумала давать на прокат платья дочерей, а также покупала платья у соседей и знакомых, действуя как самозанятое лицо. В то же время она не отрицала, что знала о торговом знаке Coo Culte.
В решении суда отмечается, что у женщины изъяли 16 платьев, два нижних платья и один пояс - все бренда Coo Culte.
Что это за платья?
Латвийский бренд Coo Culte принадлежит компании Lingerie Baltic. В прошлом году компания работала с оборотом в 548 908 евро и прибылью 66 859 евро.
Владелец компании - Илона Гиберте. Под брендом Coo Culte продается различная женская одежда.
Представитель бренда в суде требовал возмещение потерь в размере 3075 евро, однако суд решил, что размер компенсации не определяем, но отметил, что предприятие может попробовать взыскать потери в гражданско-правовом порядке.
Галерея: Показ мод Coo Culte
Дискуссия
Решение суда вызвало основательные споры не только в социальных сетях, но и среди юристов.
Главный вопрос в том - насколько свободно мы можем поступать с товарами, приобретенными на законных основаниях.
В письменном заявлении телеканалу TV3 компания-истец подчеркнула, что покупатель, приобретая определенную марку одежды в магазине, не приобретет вместе с этим товарный знак и не получает право на коммерческую деятельность.
Если такое желание есть - следует заключить лицензионное соглашение с компанией.
Первоначально компания пыталась урегулировать ситуацию путем переговоров, но это не удалось.
В то же время Coo Culte заверила своих клиентов в том, что закон не запрещает перепродажу нарядов, включая платья, если они больше не носят их сами, например, на платформе AndeleMandele.
Тем не менее, в таком случае продажа не должна преследовать предпринимательскую цель принести прибыль, как в вышеупомянутом случае, когда платья Coo Culte намеренно сдавались в аренду для получения прибыли.
Критика юристов
Публично данное решение суда раскритиковала присяжный адвокат, партнер ZAB VILGERTS Бригита Терауда.
В комментарии на портале rus.db.lv, она отметила, что административное нарушение квалифицировано согласно пункту 17 статьи 166 Кодекса Латвии об административных правонарушениях, который предусматривает ответственность за незаконное использование товарного знака или дизайнерского образца. Одновременно с этим в решении указано, что нарушение доказано, так как нет разрешения владельца на аренду авторских прав.
"В решении вообще не анализируется, как конкретное нарушение относится к аренде платьев, однако "нет сомнений в вине правонарушительницы"", - пишет она.
По мнению Терауды, правонарушение было бы в ситуации, если бы платья были поддельными, то есть их бы пошило другое лицо, используя без разрешения чужой дизайн и прикрепив принадлежащий владельцу бренда товарный знак.
Как отмечает Терауда, при покупке оригинального платья происходит то, что владелец товарного знака или дизайнерского образца не может запретить дальнейшее использование товарного знака или дизайнерского образца его законному покупателю в отношении конкретного купленного платья.
"Таким образом, купив аутентичное платье или жакет, покупатель вправе как носить вещи, так и передать их другу, а также сдавать в аренду или продать, не спрашивая при этом дополнительное разрешение у владельца товарного знака", - отмечает юрист.
В то же время юрист признает, что есть отдельные ситуации, когда владелец прав может быть против действий законного покупателя, который распространяет эти товары дальше, но это - сложные тяжбы, рассматриваемые в гражданско-процессуальном порядке.
"Я думаю, что корень проблемы в том, что дела об административных правонарушениях в области интеллектуального права не рассматривают судья с конкретной специализацией. (..)
Кстати, в этом контексте беспокойство вызывает и намерение передать рассмотрение дел об интеллектуальной собственности новообразованному Суду по экономическим делам", - заключает эксперт.
Похоже, точка в этом деле еще не поставлена. По информации TV3 Ziņas, Ассоциация профессиональных патентных поверенных в связи с данным решением планирует обратиться в прокуратуру.
Видео: Сюжет TV3 о спорном решении суда по делу Coo Culte