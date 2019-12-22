Решение суда по аренде платьев Coo Culte: спор только разгорается

Суть дела

Суд Видземского предместья Риги присудил штраф в размере 300 евро женщине, которая незаконно использовала латвийский бренд Coo Culte, сдавая в аренду платья этого бренда.

Женщина зарегистрировалась как самозанятое лицо. В рамках проверки, которая прошла в мае этого года, было констатировано, что она за деньги сдает в аренду платья Coo Culte без разрешения владельца авторских прав.

На судебном заседании женщина своей вины не признала, пояснив, что она инвалид и таким образом хотела заработать, начав частный бизнес.

Она рассказала, что придумала давать на прокат платья дочерей, а также покупала платья у соседей и знакомых, действуя как самозанятое лицо. В то же время она не отрицала, что знала о торговом знаке Coo Culte.

В решении суда отмечается, что у женщины изъяли 16 платьев, два нижних платья и один пояс - все бренда Coo Culte.

Что это за платья?

Латвийский бренд Coo Culte принадлежит компании Lingerie Baltic. В прошлом году компания работала с оборотом в 548 908 евро и прибылью 66 859 евро.

Владелец компании - Илона Гиберте. Под брендом Coo Culte продается различная женская одежда.

Представитель бренда в суде требовал возмещение потерь в размере 3075 евро, однако суд решил, что размер компенсации не определяем, но отметил, что предприятие может попробовать взыскать потери в гражданско-правовом порядке.

Галерея: Показ мод Coo Culte

Дискуссия

Решение суда вызвало основательные споры не только в социальных сетях, но и среди юристов.

Главный вопрос в том - насколько свободно мы можем поступать с товарами, приобретенными на законных основаниях.

В письменном заявлении телеканалу TV3 компания-истец подчеркнула, что покупатель, приобретая определенную марку одежды в магазине, не приобретет вместе с этим товарный знак и не получает право на коммерческую деятельность.

Если такое желание есть - следует заключить лицензионное соглашение с компанией.

Первоначально компания пыталась урегулировать ситуацию путем переговоров, но это не удалось.

В то же время Coo Culte заверила своих клиентов в том, что закон не запрещает перепродажу нарядов, включая платья, если они больше не носят их сами, например, на платформе AndeleMandele.

Тем не менее, в таком случае продажа не должна преследовать предпринимательскую цель принести прибыль, как в вышеупомянутом случае, когда платья Coo Culte намеренно сдавались в аренду для получения прибыли.

Критика юристов

Публично данное решение суда раскритиковала присяжный адвокат, партнер ZAB VILGERTS Бригита Терауда.