В 2020 году в Латвии не начнет работу ни одна новая ветряная электростанция

"В связи с этим не ожидается и прироста реализации этой энергии", - отметил он.

Степанов сообщил, что в уходящем году в Латвии в очередной раз не было установлено ни одной новой ветряной электростанции, но многие производители продвинулись вперед, чтобы в будущем получить разрешения на строительство.

Кроме того, Европа постепенно отказывается от субсидий для ветряных турбин, заставляя новых производителей выходить на открытый рынок и реализовать электроэнергию по рыночным ценам, приспосабливаясь к изменяющимся условиям рынка.

Из-за нехватки субсидий производители оборудования для ветряных электростанций пытаются бороться за проекты, предлагая более эффективные и дешевые ветряные электростанции.

"Но для имеющихся ветряных электростанций этот год было намного плодотворнее предыдущего, так как производство было близко к среднегодовому уровню", - отметил Степанов, добавив, что в предыдущий год объемы производства были примерно на 20% меньше, чем в среднем.