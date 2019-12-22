В 2020 году в Латвии не начнет работу ни одна новая ветряная электростанция

В Латвии в следующем году в эксплуатацию не будет сдана ни одна новая ветряная электростанция, поэтому прироста мощностей ветряной энергии не ожидается, сказал агентству LETA руководитель Союза производителей ветряной электроэнергии Кристап Степанов.
"В связи с этим не ожидается и прироста реализации этой энергии", - отметил он.
Степанов сообщил, что в уходящем году в Латвии в очередной раз не было установлено ни одной новой ветряной электростанции, но многие производители продвинулись вперед, чтобы в будущем получить разрешения на строительство.
Кроме того, Европа постепенно отказывается от субсидий для ветряных турбин, заставляя новых производителей выходить на открытый рынок и реализовать электроэнергию по рыночным ценам, приспосабливаясь к изменяющимся условиям рынка.
Из-за нехватки субсидий производители оборудования для ветряных электростанций пытаются бороться за проекты, предлагая более эффективные и дешевые ветряные электростанции.
"Но для имеющихся ветряных электростанций этот год было намного плодотворнее предыдущего, так как производство было близко к среднегодовому уровню", - отметил Степанов, добавив, что в предыдущий год объемы производства были примерно на 20% меньше, чем в среднем.
Союз производителей ветряной электроэнергии был основан в 2013 году с целью развития этой отрасли производства энергии из возобновляемых ресурсов.