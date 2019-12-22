Вс, 22.12.2019
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СГД проверила бухучет на латвийских предприятиях: нарушения выявлены в большинстве случаев

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Служба государственных доходов (СГД) за девять месяцев этого года выявила нарушения в ходе 85% проверок бухгалтерского учета, сообщается на сайте учреждения.

Управление налогового контроля СГД провело проверки бухучета на 832 предприятиях и в 707 случаях обнаружило нарушения.

Чаще всего в ходе проверок выяснялось, что предприятия не обеспечивают прослеживаемость хозяйственных сделок (362 случая), допускают нарушения в заполнении деклараций и отчетов (341 нарушение), в ведении регистров бухгалтерского учета и оформлении оправдательных документов (313 нарушений).

По факту выявленных нарушений в 344 случаях применены штрафы на общую сумму 111 400 евро.

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