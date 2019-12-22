СГД проверила бухучет на латвийских предприятиях: нарушения выявлены в большинстве случаев

Управление налогового контроля СГД провело проверки бухучета на 832 предприятиях и в 707 случаях обнаружило нарушения.

Чаще всего в ходе проверок выяснялось, что предприятия не обеспечивают прослеживаемость хозяйственных сделок (362 случая), допускают нарушения в заполнении деклараций и отчетов (341 нарушение), в ведении регистров бухгалтерского учета и оформлении оправдательных документов (313 нарушений).