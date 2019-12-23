Министерство сообщения назвало свой приоритет в будущем году

В госбюджете следующего года на автодороги и их содержание выделено 255,3 млн евро. Так как состояние дорог местами является критическим, Линкайтс планирует искать дополнительные источники финансирования для приведения их в порядок.

По словам министра, одним из возможных путей решения сложившейся ситуации является более активная дискуссия с самоуправлениями, которые могли бы перенять дороги под свой контроль.

Линкайтс заявил, что сейчас начат ряд важных проектов, которые потребуют активной работы не только в следующем году, но и в долгосрочной перспективе. Например, вместе с Latvijas valsts ceļi начата разработка стратегии развития сети дорог до 2040 года, которая подразумевает возможность передвижения между крупнейшими городами Латвии по скоростным дорогам.