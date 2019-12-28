TV3: санкции США вынуждают Pasažieru vilciens готовить новую закупку поездов

Как журналистам пояснили представители Pasažieru vilciens, ситуация с устаревшим парком дизельных поездов уже длительное время плохая, однако в этом году она стала критичной. Это связано с решением США включить в санкционный список российское ГАО "Звезда", производимые которым дизельные двигатели используются для приведения в действие семи произведенных "Рижским вагоностроительным заводом" локомотивов. Их по-прежнему используют для перевозки пассажиров в Латвии.

Для того, чтобы можно было перевозить пассажиров в прежнем объеме, Pasažieru vilciens обратилось в Министерство сообщения с просьбой в очень короткий срок объявить конкурс, в котором были бы приобретены дизельные локомотивы, которыми можно было бы заместить локомотивы, работающие на моторах "Звезды".

Согласно плану, необходимы будут уже спроектированные и сертифицированные локомотивы, которые отвечают специфической ширине рельс. Цена одного такого локомотива составляет около семи миллионов евро, сообщает TV3.

Министр сообщения Талис Линкайтс полон решимости начать замену всего парка дизельных поездов. Поэтому правительство попросят объявить две закупки - одну для дизельных локомотивов, а вторую, чтобы приобрести 15 новых бимодальных составов, которые можно было бы использовать и в электрической сети, и вне ее. Также будет изучено, будут ли они оснащены дизельными моторами или, возможно, более современным решением.

По словам Линкайтса, в большей закупке можно надеяться и на привлечение финансирования ЕС, поскольку замена старых дизельных поездов связана с улучшением ситуации с окружающей средой.

В начале марта этого года Минфин США применил санкции к еще шести должностным лицам и восьми организациям РФ, а также к предприятию "Звезда", реагируя на продолжение российской агрессии в Украине.

Как в апреле пояснили в Минфине США, санкции введены "против лиц и организаций, которые сыграли роль в необоснованных нападениях России на украинские военные корабли в Керченском проливе, планировании аннексии Крыма и поддержке нелегитимного правительства сепаратистов на территории Восточной Украины".

"Публичное АО "Звезда" обеспечивает российский военный флот дизельными двигателями", - говорилось в сообщении ведомства.

В 2014 году Россия оккупировала принадлежащий Украине Крымский полуостров. В апреле 2014 года имеющие поддержку Москвы, вооруженные солдаты, диверсанты и российские военные заняли широкие области на востоке Украины - Луганскую и Донецкую.

В качестве наказания за аннексию Крыма и дестабилизацию Восточной Украины, ЕС, США и другие западные страны ввели санкции против высших должностных лиц РФ, людей из ближайшего круга Кремля, а также отраслей финансов, обороны, энергетики и других.