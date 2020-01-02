За полчаса до Нового года: в Таллинне в тяжелой аварии пострадали восемь человек

Пресс-секретарь полиции Эстонии сообщил Postimees, что полиция получила сообщение о происшествии в 23.39.

На железнодорожном переезде на Ярвевана-теэ столкнулись легковые автомобили Volvo и Mercedes.

В аварии пострадали восемь человек, один получил тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Еще в час ночи полоса движения на Ярвевана-теэ, ведущая в сторону Ласнамяэ, была закрыта из-за аварии.