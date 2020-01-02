Чт, 2.01.2020
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За полчаса до Нового года: в Таллинне в тяжелой аварии пострадали восемь человек

В Таллинне за полчаса до встречи Нового года произошла тяжелая авария, в которой пострадали восемь человек, пишет Rus.Postimees.

Пресс-секретарь полиции Эстонии сообщил Postimees, что полиция получила сообщение о происшествии в 23.39.

На железнодорожном переезде на Ярвевана-теэ столкнулись легковые автомобили Volvo и Mercedes.

В аварии пострадали восемь человек, один получил тяжелые травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Еще в час ночи полоса движения на Ярвевана-теэ, ведущая в сторону Ласнамяэ, была закрыта из-за аварии.

Полиция выясняет подробности произошедшего.

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