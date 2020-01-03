Пт, 3.01.2020
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Фото очевидца: Андрис Кивичс и Лиене Скулме поженились

ФОТО: фото читателя TVNET

В пятницу, 3 января, одна из самых скандальных пар латвийского шоу-бизнеса - Андрис Кивичс и Лиене Скулме - поженились, о чем свидетельствует фотография, сделанная очевидцем.

Некий читатель TVNET прислал в редакцию фото, сделанное сегодня днем в Марупе. На снимке видны жених и невеста, которыми, со слов очевидца, являются Андрис Кивичс и Лиене Скулме.

TVNET также располагает неофициальной информацией о том, что заявление на регистрацию этого брака было подано в марупский ЗАГС еще в прошлом году.

Кроме того, сами Кивичс и Скулме ранее говорили, что в январе у них ожидается "большое событие", а также оба были замечены в салоне свадебных платьев и в отделении ЗАГСа.

TVNET связался с представителями администрации Марупского края, которые не подтвердили и не опровергли данную информацию, однако предположили, что на фото действительно запечатлены Кивичс и Скулме.

Пара свой новый статус пока никак не прокомментировала.

Напомним, что скандальный музыкант Андрис Кивичс и мать его двух дочерей Мадара были официально разведены. Вскоре после этого, 19 ноября, музыкант официально обручился со своей возлюбленной Лиене.

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