Фото очевидца: Андрис Кивичс и Лиене Скулме поженились

В пятницу, 3 января, одна из самых скандальных пар латвийского шоу-бизнеса - Андрис Кивичс и Лиене Скулме - поженились, о чем свидетельствует фотография, сделанная очевидцем.
Некий читатель TVNET прислал в редакцию фото, сделанное сегодня днем в Марупе. На снимке видны жених и невеста, которыми, со слов очевидца, являются Андрис Кивичс и Лиене Скулме.
TVNET также располагает неофициальной информацией о том, что заявление на регистрацию этого брака было подано в марупский ЗАГС еще в прошлом году.
Кроме того, сами Кивичс и Скулме ранее говорили, что в январе у них ожидается "большое событие", а также оба были замечены в салоне свадебных платьев и в отделении ЗАГСа.
TVNET связался с представителями администрации Марупского края, которые не подтвердили и не опровергли данную информацию, однако предположили, что на фото действительно запечатлены Кивичс и Скулме.
Пара свой новый статус пока никак не прокомментировала.
Напомним, что скандальный музыкант Андрис Кивичс и мать его двух дочерей Мадара были официально разведены. Вскоре после этого, 19 ноября, музыкант официально обручился со своей возлюбленной Лиене.