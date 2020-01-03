Фото очевидца: Андрис Кивичс и Лиене Скулме поженились

Некий читатель TVNET прислал в редакцию фото, сделанное сегодня днем в Марупе. На снимке видны жених и невеста, которыми, со слов очевидца, являются Андрис Кивичс и Лиене Скулме.

TVNET также располагает неофициальной информацией о том, что заявление на регистрацию этого брака было подано в марупский ЗАГС еще в прошлом году.

Кроме того, сами Кивичс и Скулме ранее говорили, что в январе у них ожидается "большое событие", а также оба были замечены в салоне свадебных платьев и в отделении ЗАГСа.

TVNET связался с представителями администрации Марупского края, которые не подтвердили и не опровергли данную информацию, однако предположили, что на фото действительно запечатлены Кивичс и Скулме.

Пара свой новый статус пока никак не прокомментировала.