"Душил, ограбил и чуть не убил": в Кенгарагсе неизвестный напал на женщину. Он все еще на свободе

Публикацию с описанием произошедшего в соцсети Facebook разместила знакомая потерпевшей женщины Лена Розе. Инцидент произошел 26 декабря, около 17.30, пишет Розе.

По ее словам, пострадавшая в тот момент шла из зоомагазина по улице Прушу и разговаривала по телефону с дочерью. Все это время за ней следом шел незнакомый мужчина, а когда женщина дошла до дома на улице Локомотивес, неизвестный атаковал ее сзади и начал душить свою жертву.

Как пишет Лена, происходящее увидела соседка потерпевшей, она выбежала из дома и начала кричать. Только тогда злоумышленник отпустил женщину, но телефон он все же забрал.

"Дочь слышала весь этот ужас. Знакомая просила не убивать и, что отдаст все, что есть. Но эта тварь продолжала душить. Женщина была практически в предсмертном состоянии!", - написала знакомая пострадавшей.

После случившегося сын потерпевшей заблокировал телефон матери, предварительно отправив на него сообщение со следующим текстом: "Этот телефон украден, этот человек душил мою мать. Срочно звоните в полицию". К счастью, сообщение увидел работник ломбарда, в который злоумышленник отнес телефон. Сотрудник ломбарда тут же позвонил стражам порядка.

"Сразу после звонка его [нападавшего - прим. ред.] задержала полиция. Была очная ставка, где женщина опознала эту тварь. В итоге его отпустили до суда! Будьте осторожны. Сейчас он спокойно гуляет на свободе", - подытожила Лена Розе.

Редакция TVNET обратилась к стражам порядка с просьбой прокомментировать данный случай.

Как указала представитель Госполиции Симона Гравите в разговоре с TVNET, нападение действительно произошло 26 декабря. Она также не отрицала, что злоумышленник действительно находится на свободе.

"Могу подтвердить, что 26 декабря прошлого года сотрудники Госполиции в Кенгарагсе задержали мужчину, который ограбил женщину. Он украл ее мобильный телефон. Стражи порядка начали уголовный процесс и провели расследование.

Упомянутый мужчина был отведен в суд, где полицейские просили применить к нему самую строгую меру пресечения - заключение под стражу. Однако суд им в этом отказал", - сообщила Гравите.

Как TVNET рассказала автор публикации в Facebook Розе, ее знакомая сейчас пытается прийти в себя после случившегося, но женщине страшно выходить на улицу.