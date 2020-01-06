Реализация магистрали Rail Baltica отстает от графика: будут обнародованы итоги ревизии

Она напомнила, что с целью оценки управления системами внутреннего контроля и публичными закупками по проекту Rail Baltica в сентябре 2018 года государственные контролеры Эстонии, Латвии и Литвы договорились провести совместный аудит проекта.

Заключения по итогам ревизии будут обнародованы во всех трех странах 7 января в 8:00.

Как сообщалось, Госконтроль Эстонии в декабре заявил, что завершение проекта Rail Balticа в установленные сроки не представляется реалистичным.

Аудит Госконтроля Эстонии показал, что при реализации железнодорожного проекта Rail Balticа, в том числе по части проекта, за который отвечает Эстония, возникли задержки и прогнозируется рост стоимости части работ.

Согласно данным Госконтроля, сроки выполнения работ, за которые отвечает Эстония, превышены или будут превышены в среднем более чем на два года по сравнению с конечными сроками, зафиксированными в соглашениях о финансировании.

Например, деятельность Эстонии по строительству пассажирских терминалов Пярну и Юлемисте задерживается, согласно прогнозам, на 5 лет.

В направленных Европейской комиссии отчетах в качестве причин задержки названа необходимость более подробных исследований, неудачные закупки и конкурсы, а также более позднее, чем ожидалось, вступление в силу закона о приобретении недвижимости в общественных интересах.

По заявлению RB Estonia, основного участника реализации эстонской части проекта, задержки также обусловлены действиями находящегося в Латвии предприятия RB Rail, например, опоздание с составлением проектировочных инструкций.

Все действия в рамках проекта Rail Balticа отстают от зафиксированных в соглашениях о финансировании программы сроков на полтора года.

Если страна ЕС не может вовремя использовать софинансирование на проект, Европейская комиссия имеет право отозвать его.

В то же время, по договоренности сторон, соглашения о финансировании можно менять, в том числе продлевать сроки выполнения работ или разделять работы на этапы.