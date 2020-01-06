Продавал нелегальное телевидение через интернет: суд наказал на 61 000 евро

В 2015 году обвиняемый приобрел телевизионные приемники, которые обеспечивали доступ по крайней мере к 163 телевизионным каналам без должного разрешения, предусмотренного Законом об авторском праве.

Обвиняемый, используя название некой фирмы, намеренно предлагал в интернете услуги телевизионного вещания.

Кроме того, обвиняемый, выступая в качестве члена совета компании, организовал и руководил работой операторов телемаркетинга, которые предлагали услуги телевизионного вещания.

В общей сложности он нанес ущерб правообладателям в размере нескольких десятков тысяч евро.

Мужчина был приговорен к семи месяцам лишения свободы и был лишен права на 11 месяцев занимать должность члена правления или исполнительного директора в компаниях, связанных с телекоммуникациями, телевидением и интернет-услугами.

Однако суд принял решение не исполнять приговор, если обвиняемый в течение 11-месячного испытательного срока не совершит новое преступление и не нарушит общественный порядок.