Продавал нелегальное телевидение через интернет: суд наказал на 61 000 евро

Рижский городской суд латгальского предместья за нелегальную ретрансляцию телеканалов приговорил мужчину к условному тюремному заключению, а также постановил в качестве компенсации возместить ущерб в размере 60 646 евро, гласит общедоступное решение суда.
В 2015 году обвиняемый приобрел телевизионные приемники, которые обеспечивали доступ по крайней мере к 163 телевизионным каналам без должного разрешения, предусмотренного Законом об авторском праве.
Обвиняемый, используя название некой фирмы, намеренно предлагал в интернете услуги телевизионного вещания.
Кроме того, обвиняемый, выступая в качестве члена совета компании, организовал и руководил работой операторов телемаркетинга, которые предлагали услуги телевизионного вещания.
В общей сложности он нанес ущерб правообладателям в размере нескольких десятков тысяч евро.
Мужчина был приговорен к семи месяцам лишения свободы и был лишен права на 11 месяцев занимать должность члена правления или исполнительного директора в компаниях, связанных с телекоммуникациями, телевидением и интернет-услугами.
Однако суд принял решение не исполнять приговор, если обвиняемый в течение 11-месячного испытательного срока не совершит новое преступление и не нарушит общественный порядок.
Также он должен выплатить в общей сложности 60 646 евро в качестве компенсации компаниям, владеющим правами на вещание.