В этом году могут вырасти цены на многие продукты, дешевле станут только кофе и какао

Представитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе сообщила агентству LETA, что цены на продукты питания в Латвии, за исключением кофе и какао, в ближайшие месяцы, вероятнее всего, не уменьшатся.

Как и в остальном мире, в Латвии могут вырасти цены на куриное мясо, сыр и свинину из-за растущего спроса на эти продукты в Китае.

Цены на молочные продукты также растут, несмотря на падение цен на масло в конце прошлого года.

По словам Гулбе, несмотря на прогнозируемое снижение цен на несколько групп продуктов питания в мире, цены на продукты питания в Латвии могут вырасти из-за резкого увеличения цен на топливо. Кроме того, в Латвии выросли затраты на рабочую силу, которые оказывают существенное влияние на стоимость продуктов питания.

Согласно информации ЦССР, в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года значительно выросли цены на хлеб, свинину, молочные продукты, большинство фруктов и овощей. Ощутимо подешевели только кофе, масло, а также некоторые фрукты и овощи.

Во второй половине прошлого года цены на большинство продуктов питания в Латвии начали расти.

В основном это связано с изменением цен на мировом и европейском рынках.