Скончался обвиняемый в смерти пациента врач Резекненской больницы

Специалист по общественным отношениям Rēzeknes slimnīca Лаура Сондаре-Строде подтвердила, что доктор Тихоном умер 23 декабря прошлого года.

В октябре прошлого года Резекненский суд в связи с болезнью обвиняемого отложил до 17 января рассмотрение его уголовного дела. В данный момент неизвестно, продолжится ли судебный процесс или же дело будет закрыто.

Тихонов по данному уголовному процессу призывался к уголовной ответственности по 2-й части 138-го пункта Уголовного закона - за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей практикующего врача, если это привело к смерти жертвы.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.

Ранее прокуратура сообщила, что 15 марта 2015 года бригада Службы неотложной медицинской помощи доставил в Резекненскую больницу пенсионера. Данные сделанной по месту жительства кардиограммы свидетельствовали, что у мужчины - острый инфаркт миокарда.

Дежурный врач больницы не установил точный клинический диагноз мужчины и не обеспечил соответствующее заболеванию лечение. Дежурный врач отправил пациента домой, где через несколько часов наступила его смерть.

22 мая того же года полиция начала уголовный процесс. 28 ноября полиция приняла решение о завершении уголовного процесса, так как в ходе следствия не были получены доказательства того, что в действиях врача усматриваются приметы уголовного преступления.

Пострадавшие оспорили решение полиции. Их жалоба была отклонена.

Позднее пострадавшие с жалобами обратились в окружную прокуратуру Лиепайского суда, главный прокурор которой пришел к выводу, что они обоснованы, а решение о завершении уголовного процесса - незаконно.

Старший прокурор принял решение о возобновлении уголовного процесса.

В связи с конкретным случаем комиссия Резекненской больницы выразила мнение, что Тихонов неправильно оценил состояние здоровья пациента. Кардиологи и судебные медики Рижской восточной больницы указали полиции, что врач неправильно интерпретировал электрокардиограмму, установил ошибочный диагноз и принял неправильное решение по поводу тактики лечения. Упомянутая ошибка диагностики могла способствовать смерти пациента.

Экспертная комиссия признала, что нельзя прогнозировать ход заболевания, однако пациент не получил соответствующее современным возможностям лечение в случае инфаркта.