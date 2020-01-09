В будущем общение с СГД - только в электронной форме

В четверг, 9 января, Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону о налогах и пошлинах, которые предусматривают, что заявления в Службу госдоходов (СГД) по вопросам налогового администрирования с 2021 года налогоплательщики смогут подавать только в системе электронного декларирования (EDS).
Планируется, что любые заявления, содержащие находящуюся в компетенции СГД просьбу, жалобу или предложение, а также налоговые декларации можно будет подавать только в электронном виде.
Чтобы жители, не являющиеся пользователями EDS, могли приобрести навыки работы с электронной системой, а также чтобы СГД успела провести образовательные мероприятия и проинформировать граждан о заполнении и подаче годовых налоговых деклараций в электронном виде, вступление поправок в силу планируется с 1 января 2021 года.
Целью внесения в закон поправок является ускорение оборота информации и уменьшение административной нагрузки как на налогоплательщиков, так и на налоговую администрацию.
В настоящее время СГД предоставляет налогоплательщикам более 220 различных видов услуг в областях налогового администрирования и таможни.
Согласно данным СГД, в 2018 году от физических и юридических лиц было получено почти 95 тысяч документов в бумажной форме, а за первые семь месяцев 2019 года - более 50 тысяч документов в бумажной форме.
Кроме того, согласно статистике СГД, ежегодно примерно 18% годовых деклараций о доходах подаются в бумажном виде. Их обработка в 2017 году обошлась СГД более чем в 2 млн евро.