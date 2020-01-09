В будущем общение с СГД - только в электронной форме

Планируется, что любые заявления, содержащие находящуюся в компетенции СГД просьбу, жалобу или предложение, а также налоговые декларации можно будет подавать только в электронном виде.

Чтобы жители, не являющиеся пользователями EDS, могли приобрести навыки работы с электронной системой, а также чтобы СГД успела провести образовательные мероприятия и проинформировать граждан о заполнении и подаче годовых налоговых деклараций в электронном виде, вступление поправок в силу планируется с 1 января 2021 года.

Целью внесения в закон поправок является ускорение оборота информации и уменьшение административной нагрузки как на налогоплательщиков, так и на налоговую администрацию.

В настоящее время СГД предоставляет налогоплательщикам более 220 различных видов услуг в областях налогового администрирования и таможни.

Согласно данным СГД, в 2018 году от физических и юридических лиц было получено почти 95 тысяч документов в бумажной форме, а за первые семь месяцев 2019 года - более 50 тысяч документов в бумажной форме.