В столицах стран Балтии растут цены на дизельное топливо

Самое дорогое дизельное топливо было в Таллинне, самое дешевое - в Вильнюсе. Бензин также дороже всего стоил в Таллине, а самым дешевым он был в Вильнюсе.

В Риге цена бензина 95-й марки на АЗС Circle K снизилась на 0,5% до 1,354 евро за литр, дизельное топливо подорожало на 1,5% до 1,294 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 1,6% до 1,215 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 7% до 1,155 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K и бензин, и дизельное топливо подорожали на 0,4% до 1,432 евро за литр.