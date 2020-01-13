К э-билетам на поезд дороже 2,10 евро будет применяться 10% скидка

По ее словам, согласно решению совета общественного транспорта, с 15 января цена билетов на поезда увеличится на 10 или 20 центов за одну поездку. В то же время до 10% будет увеличена скидка на разовые электронные билеты, цена которых превышает 2,10 евро.

В маршрутной сети регионального значения с 15 января цена на билеты, стоимость которых на данный момент не превышает 1, 90 евро, увеличится на 10 центов. В свою очередь цена на билеты, стоимость которых превышает 1,90 евро, увеличится на 20 центов.

При покупке электронного билета стоимостью выше 2,10 евро будет действовать скидка в 10%.