К э-билетам на поезд дороже 2,10 евро будет применяться 10% скидка

С 15 января к электронным билетам на маршруты поездов, где цена разового проезда превышает 2,10 евро, будет применяться 10-процентная скидка, сообщила агентству LETA представитель АО Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.
По ее словам, согласно решению совета общественного транспорта, с 15 января цена билетов на поезда увеличится на 10 или 20 центов за одну поездку. В то же время до 10% будет увеличена скидка на разовые электронные билеты, цена которых превышает 2,10 евро.
В маршрутной сети регионального значения с 15 января цена на билеты, стоимость которых на данный момент не превышает 1, 90 евро, увеличится на 10 центов. В свою очередь цена на билеты, стоимость которых превышает 1,90 евро, увеличится на 20 центов.
При покупке электронного билета стоимостью выше 2,10 евро будет действовать скидка в 10%.
В остальном политика приобретения билетов и проездных на поезда останется прежней. На все электронные билеты будет действовать скидка в 5%, а скидки на групповые билеты, а также дневные билеты и проездные будут составлять до 46%.