Политики: договориться о привлечении неквалифицированных иностранных работников невозможно

Представитель СИИЛ Злата Элксниня-Защиринска указала на два вида проблем - долгосрочные, касающиеся медицины и образования, и краткосрочные, понимая под этим нехватку рабочей силы. По ее мнению, эту проблему нужно решать немедленно.

Депутат Сейма Даниэль Павлютс ("Для развития/За!)" отметил, что в коалицию входят как консервативные, так и либеральные партии, поэтому сложно достичь согласия по вопросу о привлечении рабочей силы из-за границы. Объединение "Для развития/За!" выступает за продуманную и контролируемую политику привлечения рабочей силы в отраслях, где ее не хватает.

Илзе Индриксоне из национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ согласилась с мнением Павлютса о продуманной иммиграции, добавив, что такой подход уже применяется.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс сказал, что "красной чертой" для коалиции является привлечение низкоквалифицированной рабочей силы, и при нынешнем составе коалиции изменений в этом вопросе не ожидается.