Ср, 15.01.2020
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США и Китай подписали новое торговое соглашение

Дональд Трамп

ФОТО: JONATHAN ERNST / REUTERS

США и Китай подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров, сообщает Reuters.

Церемония подписания прошла в Белом доме.

Документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.

Соглашение подразумевает увеличение импорта из США в Китай на 200 миллиардов долларов сроком на два года. Также будут сокращены некоторые американские пошлины на товары из Китая.

"Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем", - добавил президент США при подписании документа.

Переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой, пишет "Интерфакс". 

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