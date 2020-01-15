США и Китай подписали новое торговое соглашение

США и Китай подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров, сообщает Reuters.
Церемония подписания прошла в Белом доме.
Документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.
Соглашение подразумевает увеличение импорта из США в Китай на 200 миллиардов долларов сроком на два года. Также будут сокращены некоторые американские пошлины на товары из Китая.
"Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем", - добавил президент США при подписании документа.
Переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой, пишет "Интерфакс".