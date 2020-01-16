В Латвии зафиксирован самый высокий в ЕС рост цен на жилье

Существенный рост цен на жилье также был зафиксирован в Словакии (+11,5%), Люксембурге (+11,3%), Португалии (+10,3%) и Польше (+9%). В Эстонии цены на жилье выросли на 8,1%, а в Литве - на 6,4%.

В годовом исчислении цены на жилье в третьем квартале этого года выросли во всех странах ЕС, о которых доступны данные.

В ЕС и еврозоне годовой прирост цен в июле-сентябре 2019 года составил 4,1%. По сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье в ЕС увеличились на 1,5%, а в еврозоне - на 1,4%.

В третьем квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом рост цен на жилье был зафиксирован в 22 странах ЕС, данные о которых доступны. Самый большой рост цен зафиксирован в Латвии (+3,9%), Словении (+3,1%), а также на Мальте и в Бельгии (в обеих странах +2,9%). В Эстонии цены на жилье выросли на 2,5%, а в Литве - на 1%.

Между тем, снижение цен в квартальном исчислении было зафиксировано на Кипре (-5,9%), в Венгрии (-1,5%), Дании (-0,6%), Италии (-0,3%) и Финляндии (-0,1%).