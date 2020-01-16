Фото ⟩ В Эстонии обстреляли два автобуса: подробности полицейской операции

В четверг во второй половине дня полиция остановила движение в районе улицы Калеви в Кохтла-Ярве и оградила лентой жилой дом по адресу Калеви, 16.

"Люди не могут попасть в дом, также никого не выпускают из этого дома. Мы хотели узнать, что происходит, но полицейские сказали лишь, что они проверяют некую информацию", - рассказала изданию Põhjarannik проживающая в этом доме Ирина.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Кристина Костина сообщила в 16:13, что пока сведений мало: полиция подозревает, что были обстреляны два автобуса, пока неясно, из огнестрельного или пневматического оружия.

По словам пресс-секретаря полиции Кристины Костиной, около 15:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Калеви в Кохтла-Ярве из окна жилого дома стреляли по двум автобусам.

"В одном автобусе были пассажиры, во втором находился только водитель. В результате этого инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают полицейские патрули, силы быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа.

Полицейские задержали трех юношей, которых есть основание подозревать в совершении этого преступления", - рассказала она.

По уточненным полицией данным, одному из задержанных 20 лет, двое же являются несовершеннолетними.

"Специалисты осматривают место происшествия, в ходе расследования будут установлены детали этого инцидента. Можем заверить, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - добавила она.