NVA обещает помочь уволенным работникам LDz

Представитель NVA сообщила, что агентство получило уведомление от LDz о планируемых коллективных увольнениях. NVA свяжется с LDz и предложит руководству компании обсудить, какая помощь нужна работникам, подверженным риску безработицы в случае увольнения.

Агентство также готово разработать специальное предложение услуг в связи с запланированными увольнениями в LDz.

Уволенным работникам NVA предложит индивидуальные или групповые информационные консультации, встречи с потенциальными работодателями, мероприятия по повышению конкурентоспособности и карьерные консультации. Параллельно агентство будет предоставлять информацию об актуальных вакансиях на рынке труда.