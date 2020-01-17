NVA обещает помочь уволенным работникам LDz

Государственное агентство занятости (NVA) предложит уволенным работникам Latvijas dzelzceļš (LDz) подходящие вакансии, в случае необходимости им будет дана возможность переквалифицироваться, повысить компетенцию или освоить новую профессию, сообщила агентству LETA представитель NVA Сигне Биеранде.
Представитель NVA сообщила, что агентство получило уведомление от LDz о планируемых коллективных увольнениях. NVA свяжется с LDz и предложит руководству компании обсудить, какая помощь нужна работникам, подверженным риску безработицы в случае увольнения.
Агентство также готово разработать специальное предложение услуг в связи с запланированными увольнениями в LDz.
Уволенным работникам NVA предложит индивидуальные или групповые информационные консультации, встречи с потенциальными работодателями, мероприятия по повышению конкурентоспособности и карьерные консультации. Параллельно агентство будет предоставлять информацию об актуальных вакансиях на рынке труда.
По словам Биеранде, в настоящее время в базе данных агентства зарегистрировано 28 019 вакансий. Как сообщалось, LDz до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками.