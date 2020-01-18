Сб, 18.01.2020
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Пожар в многоэтажке в Иманте: спасены десять человек, ещё 20 - эвакуированы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу в Риге из горящего многоквартирного дома были спасены десять человек, из которых один - пострадал. Ещё 20 человек эвакуировали, рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вызов в Иманту был получен в 15.54. В одной из квартир открытым огнём горела комната площадью 15 квадратных метров. 

Используя кислородные маски, из задымленного помещения были спасены 10 человек. Один из них пострадал и был передан медикам. Ещё 20 человек были эвакуированы. 

В 16.26 пожар был локализован. Работы по тушению пожара продолжаются. 

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