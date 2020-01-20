Покупал продукты за сувенирные банкноты: мужчине дали более месяца тюрьмы

Летом 2018 года в одном из магазинов Сигулды он расплатился сувенирной банкнотой в 100 евро за белый хлеб, водку, пиво, сигареты и колбасу. В виде сдачи он получил 77 уже настоящих евро.

В свою очередь в феврале прошлого года он в том же самом магазине купил на сувенирные 100 евро сало, горох, пиво, водку и кофе. В виде сдачи он получил 68 евро.