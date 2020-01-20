Пн, 20.01.2020
То, как Бродский с русским языком обходится, я сильно уверен, что русский человек так бы не смог. Он как еврей имел бы некую отстраненность... Когда человек со стороны что-то делает, как я с Шукшиным, тогда может получиться какой-то интересный поворот. Алвис Херманис, режиссёр

Покупал продукты за сувенирные банкноты: мужчине дали более месяца тюрьмы

ФОТО: AFP/SCANPIX

Рижский районный суд приговорил мошенника за приобретение продуктов питания за сувенирные банкноты примерно к месяцу тюрьмы, сообщает агентство LETA.

Мужчина обвиняется в краже в небольшом объеме.

Летом 2018 года в одном из магазинов Сигулды он расплатился сувенирной банкнотой в 100 евро за белый хлеб, водку, пиво, сигареты и колбасу. В виде сдачи он получил 77 уже настоящих евро.

В свою очередь в феврале прошлого года он в том же самом магазине купил на сувенирные 100 евро сало, горох, пиво, водку и кофе. В виде сдачи он получил 68 евро.

Суд решил, что мужчина должен провести в тюрьму один месяц и 15 дней.

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