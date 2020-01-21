Банкротство пушной фермы Grobiņa: ликвидированы десятки тысяч норок

Согласно текущим оценкам, стоимость недвижимости вместе с движимым имуществом Grobiņa составляет чуть более 2 млн евро. Недвижимость вместе с движимым имуществом, за исключением шкурок пушных зверей, оценены отдельно и на аукционе могут быть выставлены как одна позиция.

Марга сообщил, что на момент объявления неплатежеспособности предприятию Grobiņa принадлежало более 160 000 норок, но сейчас они ликвидированы, так как на их питание уходило 10 000 евро в день. Шкурки будут проданы отдельно, но конкретных решений пока не принято.

Как сообщалось, в июне 2016 года суд утвердил план мер по процессу правовой защиты Grobiņa сроком на два года, который позже был продлен до 30 июня 2020 года. С учетом кризиса на рынках реализации мехов в 2019 году предприятие подало заявление о признании его неплатежеспособным.