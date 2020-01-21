Вт, 21.01.2020
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Угроза птичьего гриппа: PVD начала усиленные проверки

Куры

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) начала усиленные проверки на птицефермах, а также проверки импортного мяса птицы из-за растущей угрозы птичьего гриппа, сообщили агентству LETA в PVD.

PVD сообщила, что инспекторы службы будут проверять птицефермы, чтобы обеспечить постоянный контроль над ситуацией.

В первую очередь планируется контролировать те хозяйства, которые расположены в радиусе 10 км от коммерческих птицеферм.

Как отметили в службе, в случае вспышки птичьего гриппа в небольшом птицеводческом хозяйстве коммерческие хозяйства вблизи затронутой гриппом фермы понесут большие потери - в зоне карантина по крайней мере на несколько недель будет приостановлена реализация яиц, мяса птицы и продуктов из него, а на государственном уровне придется ввести ограничения на экспорт.

На сегодняшний день птичий грипп констатирован у домашних птиц в Чехии, Румынии, Венгрии, Польше, Словакии и Украине, а также у диких птиц в Польше и Германии.

"Ситуация с распространением птичьего гриппа в Европе в этом году может быть такой же серьезной, как три года назад, поэтому уже сейчас, не дожидаясь, когда это требование станет обязательным, мы призываем птицеводов быть ответственными - соблюдать биобезопасность и держать домашних птиц в закрытых помещениях", - заявила руководитель департамента ветеринарного надзора PVD Кристине Ламберга.

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