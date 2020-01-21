Угроза птичьего гриппа: PVD начала усиленные проверки

Как отметили в службе, в случае вспышки птичьего гриппа в небольшом птицеводческом хозяйстве коммерческие хозяйства вблизи затронутой гриппом фермы понесут большие потери - в зоне карантина по крайней мере на несколько недель будет приостановлена реализация яиц, мяса птицы и продуктов из него, а на государственном уровне придется ввести ограничения на экспорт.

На сегодняшний день птичий грипп констатирован у домашних птиц в Чехии, Румынии, Венгрии, Польше, Словакии и Украине, а также у диких птиц в Польше и Германии.

"Ситуация с распространением птичьего гриппа в Европе в этом году может быть такой же серьезной, как три года назад, поэтому уже сейчас, не дожидаясь, когда это требование станет обязательным, мы призываем птицеводов быть ответственными - соблюдать биобезопасность и держать домашних птиц в закрытых помещениях", - заявила руководитель департамента ветеринарного надзора PVD Кристине Ламберга.